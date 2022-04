Vicente Fernández gana un Grammy póstumo y el presentador no sabía de su muerte

Este domingo se vivió la edición 64 a lo mejor de la música que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena, después de que fuera pospuesto debido a la nueva variante del coronavirus, pero dejó muchas sorpresas como las actuaciones en vivo de Lenny Kravitz, Justin Bieber, Lady Gaga, John Legend, Billie Ellish y Bruno Mars.

Durante la ceremonia se le rindió homenaje a Taylor Hawkins baterista de Foo Fighters fallecido recientemente en Colombia, además se realizó el tradicional ‘In Memoriam’, en el que apareció en pantalla el cantante Vicente Fernández.

fuck the scammys but atleast they did one thing right and made a tribute for the LEGEND Vicente Fernandez 🇲🇽 #GRAMMYs

THEY SCREAMED FOR HIM TOO. this makes me so proud 😭pic.twitter.com/IVxxwqIgfW — stacey (@thatbitchPARIS) April 4, 2022

Incluso’Charro de Huentitán’ ganó un premio de manera póstuma en la categoría ‘Mejor Álbum de Música Regional’ por su reciente material discográfico titulado ‘A mis 80’s’, pero su presentador, Jimmie Allen, cantante de música country, desconocía que el interprete falleció y mencionó durante la presentación del galardón que no se había presentado.

“Tampoco vino (Vicente Fernández), pero enhorabuena. Esto es un gran honor, aunque no hayas podido asistir hoy”, comentó Jimmie, quien parecía no conocer al cantante mexicano, ni mucho menos su muerte. Esto provocó una ola de críticas en las redes sociales.

GUYS this is so embarrassing cause Vicente Fernandez recently passed away pic.twitter.com/EmiBvpcpC5 — lia! 🛋 (@fIowrry) April 4, 2022

AY NO 🤦🏻 FAIL nivel: Gana Grammy Vicente Fernandez y el presentador dice “No vino” 😐🤦🏻 — akstardust ☭ 🇲🇽🇨🇺🇨🇳🇰🇵 (@LuisAkces) April 3, 2022

Jimmie Allen accepted a Grammy in behalf of Vicente Fernandez because "Vicente couldn't be there". Yeah, he couldn't. He died last year. 🤦🏻‍♂️#GRAMMYs — Axel R V Cruz 🍒 (@axelrvcruz) April 3, 2022

vicente fernandez won and they’re gonna say “he’s not here either” 😭🥴 who’s gonna tell him — suzette⁷ (@xozette) April 3, 2022

Posponen los Premios Grammy debido al incremento de casos por Ómicron