Vanessa Hudgens confiesa que puede comunicarse con espíritus

En una reciente entrevista, Vanessa Hudgens reveló que que tiene encuentros con espíritus o fantasmas desde que era muy chica y le ha costado mucho trabajo aceptar esta facultad o capacidad de poder ver lo que muchos no pueden percibir.

Fue para el programa de Kelly Clarkson, en donde Vanessa acudió como invitada especial para promover su nueva marca de ropa, en donde además de abordar su paso en las películas ‘High School Musical’, la interprete contó sus experiencias paranormales.

“Recuerdo que me estaba preparando para ir al colegio cuando tenía 8 años ¿Conoces esos patos de juguete con una cuerda de la que tienes que tirar? Había uno de esos en la mesa del comedor y cuando yo me puse a andar, él se puso a andar conmigo” recordó Vanessa.

Aunque sí confesó que en principio le daba miedo, poco a poco ha aceptado esta capacidad como un regalo, por lo que comenzó a hacer su primera investigación paranormal.

View this post on Instagram

“Lo desconocido asusta, pero últimamente he estado pensando que esto es un don y que es una habilidad, por lo que tengo que abordarlo. Y recientemente hice mi primera investigación paranormal con todo el equipo necesario”, explicó que existen varias cosas en el mercado y su favorita es una caja de los espíritus que escanea radiofrecuencias y funciona mejor en el campo donde no hay interferencias, pero permite que los espíritus hablen a través de él.

La actriz confesó que acudió a un cementerio para ponerlo a prueba con un espíritu que le explicaron en muy juguetón y tuvo una conversación con el fantasma.

“Lo encendí y le dije «Hola Sam, soy Vanessa, esta es Gigi». No se me dio muy bien y entonces Gigi le preguntó «Sam, ¿puedes repetir nuestros nombres?», y escuchamos a través de la máquina «Vanessa». Le pregunté si había algo que quisiese contarme y me dijo «No», así que le di las gracias y bueno, tienes que decirles que se queden dónde están o podrían seguirte”, explicó con sentido del humor.