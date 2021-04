Valentina Ferrer presume pancita de embarazo en Vogue México

Desde hace algunos meses se especulaba sobre la paternidad de J Balvin y aunque era un hecho, ni el cantante o su novia, Valentina Ferrer habían confirmado la noticia, a pesar de los múltiples encabezados que aseguraban el anuncio oficial.

Hace unas horas la pareja lanzó la portada de revista ‘Vogue México’, la cual logró la exclusiva que todo el mundo quería.

Aunque el cantante no ha compartido la portada en sus redes sociales, la modelo sí lo hizo, agregando que la familia se ha agrandado.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, declaró la modelo en una entrevista que se ha convertido en la exclusiva más esperada.