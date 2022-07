HBO lanza nuevo tráiler de ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’

Fue el pasado mes de mayo cuando se liberó el primer tráiler oficial de la serie ‘House of the Dragon‘, misma que será precuela de ‘Game of Thrones’ y la cual se estrenará el próximo 21 de agosto a través de la plataforma de streaming HBO Max.

Después de que un par de meses, HBO liberó un nuevo tráiler de la esperada precuela la cual se centra en los Targeryan y en la que los dragones tomarán un papel importante.

Esta precuela de está basada en ‘Fire & Blood’ de George R.R. Martin, quien también anunció una secuela de Jon Snow, está ambientada 300 años antes de los eventos de ‘Game of Thrones’ y cuenta la historia de ‘House Targaryen’.

La serie está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. ‘House of the Dragon’ se centra en la ‘Danza de los Dragones’, la guerra civil Targaryen entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra, quienes lucharon entre sí para reclamar el trono después de la muerte de su padre.

Liberan primer tráiler oficial de ‘House of the Dragon’, precuela de ‘Game of Thrones’