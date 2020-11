Tom Holland publica primera imagen en el set de ‘Spider-man 3’

View this post on Instagram

If we had not had the COVID-19 epidemic, Eternals would have hit the cinemas today. Since I cannot yet share with you the trailer of the movie, I will share with you pictures of my trailer while shooting the movie. P.s. I decorated it myself. Si no hubiéramos tenido el epidemia de COVID-19, los Eternos se hubiera salido hoy en los cines. Como no puedo compartir con ustedes el trailer de la película, les voy a compartir fotos de mi trailer mientras que filmamos la película. P.s. Lo decoré yo misma. @marvel #Eternals #cinema #angelina Jolie (the rest of the cast is tagged by handle in the picture!!!) @thecsnetwork