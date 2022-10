Talina Fernández revela que tuvo por 17 años las cenizas de Mariana Levy en su recámara

La conductora Talina Fernández, compartió con sus seguidores que recientemente acudió con su familia para regar las cenizas de Mariana Levy en un bosque, esto después de 17 años de su muerte.

Talina confesó que era momento de dejar volar los restos de su hija y a través de una significativa ceremonia se despidió.

“Ya basta de estar apretada en una cajita, eso quería yo tener cuando ella murió, pero ya es el momento que ella se vaya, que vuele por el aire junto con las mariposas”, mencionó Talina.

En su cuenta verificada de Instagram, Talina compartió una serie de imágenes junto un emotivo mensaje.

“Hoy, es un día no importante por algún hecho pasado, después de más de 17 años fuimos al bosque a dejar un pedazo de lo que fue mi Mariana. Fue hermoso y conmovedor y no siento más que dicha de haber sido su mamá “, declaró Talina Fernández.

Esta semana también trascendió que Talina se quedó sin programa de radio por el escándalo de su hijo Coco Levy.

Sin embargo, estrenará un podcast junto a su nieta María Levy, quien se convirtió en su motor cuando su hija murió, así lo confesó en una entrevista con la revista CARAS.

“María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija. Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, expresó la conductora.

