Stephanie Valenzuela habló sobre el supuesto vídeo con el que saldría de prisión Eleazar Gómez

Luego de la audiencia de Eleazar Gómez, donde se confirmó que permanecería en prisión, la prima del actor afirmó estar desconsolada y dio a conocer un vídeo donde supuestamente su primo no habría agredido a Tefi Valenzuela.

Aunque tenían ese vídeo desde que Eleazar fue detenido, fue hasta ahora que salió a la luz y la cantante y víctima de este caso dio a conocer su postura sobre esta supuesta grabación.

“Yo creo que lo único que lo que acá importa es lo que el médico legista tiene, lo que la justicia tiene, los vídeos, las fotos y todo lo que la justicia tiene. Yo no me voy a desgastar dando respuestas a gente que para mí de verdad no tiene nada que ver en este caso”, declaró Tefi a ‘Venga la Alegría’.