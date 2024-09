Bon Jovi, héroe inesperado: salva a una mujer al borde del puente en plena grabación

Jon Bon Jovi, la leyenda del rock y líder de la icónica banda Bon Jovi, protagonizó un acto heroico que ha conmovido al mundo. Mientras grababa un video musical en el puente peatonal John Seigenthaler en Nashville, Tennessee, el artista evitó que una mujer saltara al vacío, salvando así su vida.

El suceso ocurrió el pasado martes por la noche cuando, durante la filmación, una mujer de 36 años se encontraba al borde del puente, aparentemente en una situación de crisis. Sin dudarlo, el intérprete de “Livin’ on a Prayer” se acercó a ella con calma, entabló una conversación y, con la ayuda de otra persona, lograron persuadirla para que regresara a una zona segura. Las imágenes, captadas por las cámaras de seguridad del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, muestran el momento en el que Bon Jovi se apoya en la barandilla cerca de la mujer y, tras unos minutos de diálogo, ambos logran apartarla del peligro.

Jon Bon Jovi saved a woman from a suicide attempt. This man has such a big heart. Thank you Jon for being exactly as you are. #jonbonjovi pic.twitter.com/JiMGoXGmdw

— vi (@itshighart) September 11, 2024