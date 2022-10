Selena Gomez rompe el silencio sobre recientes declaraciones de Hailey Bieber

Después de que Hailey Biever se pronunciara por primera vez acerca del odio que recibió tras comprometerse con Justin Bieber, donde los usuarios en redes sociales la acusaron de robarle al canadiense a Selena Gomez, la misma interprete decidió lanzar un mensaje al respecto.

Fue este jueves cuando Selena Gomez habló indirectamente sobre el tema en un video en vivo de TikTok , en el que se refirió ambiguamente a la situación sin explicarla directamente.

“Creo que algunas de las cosas de las que ni siquiera necesito ser consciente son simplemente viles y repugnantes. Y no es justo porque nunca se debe hablar con nadie de la manera que he visto. Así que viene de mí, y solo quiero que todos ustedes sepan que espero que entiendan que esto es mucho más grande que cualquier otra cosa. Estoy realmente agradecido con todos ustedes por escucharme, así que tengan un maravilloso resto de su día y aprecio todo el amor. Gracias.#, señaló la también actriz.

Por su parte Hailey declaró para el podcast ‘Call Her Daddy‘ , que Justin no había engañado a Gómez con ella.

“No, ni una sola vez”, afirmó, y agregó que ella y Justin comenzaron a “conectarse” después de que él ya se había separado de su ex novia. “Cuando él y yo comenzamos a conectarnos, o algo por el estilo, él no estaba en ninguna relación, no es mi carácter meterse con la relación de alguien, me criaron mejor que eso”, enfatizó Hailey.