Sarah Kohan comparte fotografía de su hijo usando vestido de Frozen

Desde que Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan anunciaron su separación ambos han sido más reservados con el contenido que comparten en sus redes sociales como común acuerdo.

La modelo australiana ha causado revuelo en Instagram, después de que compartiera una postal de su hijo Noah usando un vestido de ‘Frozen’.

La imagen la colgó en su historias breves de la plataforma y ha sido recuperada por la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo quien la compartió mencionando lo mucho que ha crecido el hijo del futbolista.

Sin embargo, los comentarios que se leen en la sección comentarios de la publicación que compartió la periodista causó un verdadero debate por el atuendo que lleva el pequeño, mientras unos juzgaron la decisión de Sarah en ponerle un vestido otras personas la defendieron.

“Si la propia madre le compra los vestidos a su hijo. Lo qué opinemos nosotros a ella no le importa ni le interesa”, “Aaaaaa gente, empezando con quien compartió la foto, con toda la saña, y sobre el niño , que importa que ande así, de verdad cuanta ignorancia hay en la gente… en fin”, “Si a mi hijo le gustara también se lo pondria, los niños no saben de si la gente los criticara o no el problema son uds no él”, “Otra ridícula que no tiene ni ella centrados sus sentimientos y trae al niño confundido ah pero eso desgraciadamente es aplaudible”, son algunos de los comentarios.