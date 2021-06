Sarah Kohan afirma que ‘Chicharito’ no quiso ir al cumpleaños de su hija

Este fin de semana, Sarah Kohan compartió una tierna imagen de su hija Nala, quien estaba cumpliendo 8 meses, aunque recibió múltiples felicitaciones, seguidores resaltaron la ausencia de ‘Chicharito’.

Uno de los seguidores de Sarah escribió que a diferencia de Nala, Noah sí tiene fotos con sus dos papás y que será él quien pueda disfrutar de estos momentos más adelante, sin embargo, recibió una respuesta inesperada de la modelo.

“Su padre debería estar en las fotos. Respetuosamente pienso que cuando Noah crezca va a disfrutar de las fotos de cada vez con su mamá y su papá. Si una pareja no puede hacer como pareja, entonces hay que formar un gran equipo y una buena familia para los niños ¡Están hermosos!”, escribió el fan.

Ante este comentario, Sarah confirmó que no se puede obligar a alguien que no desea estar con sus hijos, destacando que es el mexicano quien no quiere estar en estas fechas importantes.

“Respetuosamente, por favor entiendan que no puede hacer que alguien haga algo que no quiere hacer”, finalizó la australiana.

Ante esta respuesta, los comentarios contra el futbolista no se hicieron esperar, ya que esperaban que pese a que no está junto a Sarah, si estuviera junto a sus pequeños.

