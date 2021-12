Roxana Castellanos abre su corazón y confiesa por qué no es madre

La actriz de 48 años, Roxana Castellanos fue muy franca al momento de hablar de la maternidad en una reciente entrevista donde confesó que no desea ser madre por una razón muy importante.

Fue durante una amena conversación que sostuvo con la cantante Isabel Lascurain, que Roxana abrió su corazón para hablar sobre esta faceta de su vida, donde explicó que en algún momento de su vida estuvo embarazada pero debido a una negligencia médica perdió a su bebé.

“Es lo que yo pienso porque mucha gente me dice ‘en estas épocas, la que no quiere es porque no quiere’ y yo bueno, porque no quiere Dios. Entonces el que no quiere porque ya no quiere es su problema, pero yo la verdad me guío mucho por Dios”, adelantó Castellanos al hablar de la maternidad en el canal de YouTube ‘Isabel Lascurain Abre la caja de…’.