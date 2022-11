Revelan el nombre la actriz que le dará vida a Gloria Trevi en su bioserie

Después de varias especulaciones sobre quién sería la protagonista que le daría vida a Gloria Trevi en su etapa de adulta, finalmente se ha revelado el nombre de la actriz que se pondrá en la piel de la cantante.

Aunque se especulaba que Eiza González participaría en esta bioserie, finalmente se dio a conocer que la venezolana Scarlet Gruber es la encargada de darle vida a Gloria y a través de su cuenta verificada de Instagram compartió un emotivo mensaje hablando de esta oportunidad.

“Me he preparado MUCHO para este momento. He luchado, estudiado, reído, llorado… pero TODAS mis experiencias han valido la pena y me han llevado a ser la mujer que orgullosamente soy. Se que tengo una gran responsabilidad en mis manos y creanme, no la tomo a la ligera. Encarnar a mi querida @gloriatrevi es un gran reto actoral, de esos retos con los que soñamos muchisimos actores. Me integré hace muy poco a este equipo y desde entonces no he hecho mas que estudiar a Gloria. Su historia, personalidad, irreverencia, risa, carisma… pero tambien su timidez, su amor al arte y su niña interior”, compartió la actriz.