Ella es la joven actriz que le dará vida a Gloria Trevi en bioserie

Este inicio de semana arrancaron las grabaciones de la bioserie aprobada por Gloria Trevi que está siendo producida por Carla Estrada.

Ayer se reveló a parte del elenco encargado de darle vida a las personas que rodearon a respecto cantante durante su vida hasta convertirse en lalo que actualmente es. Una de las actrices encargadas de interpretar a Gloria durante su adolescencia es Regina Villaverde, una joven actriz de 17 años originaria de la Ciudad de México.

Desde hace unos meses se había anunciado que Karla Estrada sería la encargada de producir la historia contada por la misma Gloria Trevi, quien compartirá con el público su versión sobre su propia vida, desde la manipulación y violencia que vivió en su adolescencia y juventud por parte de su entonces productor musical, así como la muerte y pérdida de su hija Ana Dalay y hasta sus días en prisión. La bioserie se titula ‘Ellas soy yo’.

View this post on Instagram

Se ha revelado que la trama contará con 50 capítulos y saldrá en televisión abierta a partir de agosto de 2023.

Durante su primer claquetazo, la producción invitó a la prensa, se realizó una misa y Gloria Trevi se conectó por Zoom.

Regina Villaverde confesó que no ha tomado clases de actuación y se ha sentido identificada con Gloria, incluso agradeció a las otras chicas que fueron a casting pues ellas le dieron la fuerza para lograrlo además estuco en el evento caracterizada como la Trevi.

“Es mi primera experiencia como actriz, así que es un gran reto para mí, pero también una gran oportunidad de poder aprender muchísimo. Hoy empezamos las grabaciones y me siento muy emocionada. Había muchas personas en el casting, estaba nerviosa, pero le eché todas las ganas y aquí estoy. Fueron varios meses de trabajo, de conocer su vida, de lo que ha vivido. No fue fácil, pero esto me dejó mucha enseñanza y felicidad, porque sé que es un gran proyecto y estoy muy agradecida con toda la producción “.

View this post on Instagram

Por otro lado lo que ha sorprendido es que el actor Jorge Poza recrea a César Santiago, productor musical que manipula, secuestra y abusa a menores de edad, el actor detalló que se basó en lo escrito en el guion y no en Sergio Andrade.

“Sergio Andrade no es un punto de referencia para mí como actor. La única información que he tenido y en la que me he basado es en lo que está escrito e investigado por parte de la producción y de Carla. Así hemos construido a este personaje. Venimos a darle voz a las personas que fueron abusadas. Queremos que haya un despertar. (…) Mi mensaje para las mujeres mexicanas que han sufrido abuso, a todas ellas: tienen voz y su voz cada vez se está oyendo más fuerte”, reveló el actor.