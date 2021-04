Regina Blandón da una cátedra de amor propio

Desde siempre, Regina Blandón se ha convertido en un referente de constante lucha, trabajo y pasión, y eso lo ha comunicado a través de redes sociales, sin embargo, este fin de semana lanzó una cátedra de amor propio con una imagen que de inmediato impactó a sus seguidores.

La actriz utilizó sus redes sociales, para confirmar que casi siempre se habla de una manera muy fea, por cómo luce y ha llegado a la conclusión de que es una práctica muy común en los seres humanos que debe parar.

“El otro día me comentaron en una foto: ‘enseñándonos la lonja’ y no he parado de pensar en lo dlv que estamos. Advertencia: este post no es para que me digan: ‘no, pero no hagas caso, no, pero así te ves bien’, no me estoy tirando al piso para que los likes me reanimen o porque quiero atención. Es por si alguien también le habla de la chingada a su cuerpo por no verse de cierta forma (la que cada quien haya idealizado por sí mismo) y para apapacharnos un poco más”, se lee al pie de la serie de imágenes.

Asimismo, Regina resalta que la imagen en ropa interior se la tomó mientras se arreglaba, resaltando que es una de las palabras más feas que se usan para decir que alguien se alista para salir.

“Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (qué palabra de la chingada usamos para hablar de cuando nos maquillamos o nos peinamos, como si antes uno estuviera descompuesto). Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije ‘mira, me siento guapa hoy, la verdad’ y me tomé las fotos y seguí con mis actividades”, confirmó.

Sin embargo, aunque en las imágenes se ve radiante, confirma que al día siguiente de haberlas tomado, se sentía “gorda de la pierna, es que la panza, es que la lonja”, asegurando que es una práctica que ha tenido toda su vida y la cual ha sido fomentada por algunas personas que resaltan que por dedicarse al medio, debe lucir más delgada.

“Estoy en contra de ello, pero cuando uno no está en ese mood, o subió un poco de peso, o no tiene cierta complexión aunque le eche todas las ganas del mundo, o nomás no le da la vida para estar de ‘cierta forma’, no tiene por qué sentirse de la chingada, ¿no? Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático (y no es superficialidad, son años de operar así) es: ‘qué me voy a poner para que no se me vea alguna ‘lonja’, en vez de pensar en lo que más me pinches gusta hacer que es actuar. No me estoy haciendo la víctima, en lo más mínimo, es poner afuera que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos) y que chas quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos alca). Ya no cabe más texto”, finaliza.

La cátedra de Regina ha tocado a muchas mujeres, ya que si bien es cierto que muchas veces en redes sociales se lanzan las mejores imágenes, esto se hace con el fin de no recibir comentarios sobre el físico y generalmente nosotros mismos solemos juzgar a nuestro cuerpo.

¡A amarnos más bonito!

