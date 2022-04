Rafael Amaya sorprende con radical cambio físico

Después de que el actor pasara mucho tiempo fuera del foco público debido a sus adicciones, Rafael Amaya ha regresado poco a poco.

Uno de sus anuncios más esperados fue su regreso a Telemundo y con ello que retomó su papel como Aurelio Casillas para la octava temporada de ‘El Señor de los Cielos’, serie que le brindó la fama con la que ahora goza.

Tras su regreso a la pantalla chica, el actor ha presentado un radical cambio físico que sus más fieles admiradores notaron y a través de sus redes sociales comenzaron a comentar.

Fue después de que Rafael Amaya compartiera una serie de fotografías en su cuenta verificada de Instagram, de lo que vivió recientemente como conductor de los premios Latin American Music Awards.

Esta semana Rafa comenzó a compartir las fotografías que sus fanáticas comentaron argumentando que luce completamente distinto, incluso surgió una teoría descabellada en la que dicen que se trata de su doble o que se hizo una operación.

“Como que no es Rafael se ve tan distinto que igual y nos lo cambiaron como en la serie, no sé”, “Te pasaste de filtros”, “Pensé que era la única en notarlo”, “Luego, luego se ve… la verdad cambio mucho pero lo sigo admirando igual”, “Parece como si tuviera una máscara”, Yo creo que ese no es el verdadero Rafael Amaya”, “Siii es pero se paso de filtros”, “Es el doble de Rafa”, “Cuantas operaciones en un solo rostro”, son algunos de los comentarios que surgieron en la plataforma.

¿Será que se operó o simplemente son los filtros?

Rafael Amaya confirma octava temporada de ‘El señor de los cielos’