Platanito asegura que Alfredo Adame lo amenazó de muerte

El conductor, continúa en la polémica y es que tras estar en el ojo del huracán en medio de demandas, ahora Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito confesó que Alfredo Adame lo amenazó.

Platanito reveló que Adame le lanzó una amenaza de muerte por una broma que hizo sobre él y su rivalidad con Carlos Trejo, además señaló que si le pasa algo hay un responsable.

View this post on Instagram

Fue el año pasado cuando esta enemistad comenzó, pero aceptó que cuando estuvo enmedio del escándalo, decidió hacerse a un lado.

“Cuando me metí al escándalo por él, mejor me hice a un lado porque no vivo de eso, vivo de mis shows, no me interesó darle fama a este señor”, indicó el comediante.