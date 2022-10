Paulina Rubio reacciona a fotografías de ella haciendo sus necesidades

La Chica Dorada aseguró que se trató de un fotomontaje, las imágenes que se publicaron donde supuestamente fue captada haciendo sus necesidades en la playa.

Paulina Rubio participa actualmente como juez de la décima temporada del programa ‘Mira Quién Baila’, sin embargo, su regreso a la pantalla chica por el momento viral en el que supuestamente fue exhibida haciendo sus necesidades fisiológicas y Pau ha hablado.

Según la prensa española, un paparazzis fue la que captó a Paulina Rubio en una playa de Europa, haciendo sus necesidades.

Paulina Rubio meets Mr. Hankey pic.twitter.com/RdIgj7iJYE — Chorizo Centauri (@RossTheAlbatro1) October 18, 2022

Los comentarios, las críticas y memes no tardaron en aparecer las redes sociales, donde el nombre de Paulina Rubió destacó.

A cerca de esta polémica, la intérprete señaló que al ser una figura pública se tienen desventajas como la exposición de su privacidad además negó ser la persona que han expuesto.

“Eso es un fotomontaje. No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”.

Captan a Paulina Rubio haciendo sus necesidades en la playa