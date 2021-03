Omar Chaparro ofrece disculpa a Anahí

La carrera de Anahí comenzó desde su infancia y aunque se ha consolidado como una gran actriz y cantante. Durante su juventud padeció anorexia y abiertamente confesó lo que sufrió por este desorden alimenticio.

Recientemente se publicó una entrevista que tuvo Anahí, donde confesó que se tuvo que defender ante los ataques de la prensa, pero también fue víctima de las bromas que le hicieron para recordarle su problema.

En un vídeo que se difundió a través de Twitter hicieron una recopilación de estos momentos incómodos.

RESPECT ANAHI Y aquí una breve historia del porque Televisa no merece a Anahí, y que la mejor decisión que ella pudo tomar fue renunciar a esta empresa. pic.twitter.com/6yMkX5SNNx

Tras hacer publica esta broma, Omar Chaparro ofreció una disculpa sincera a Anahí por esta broma de hace 16 años y ella le respondió.

“Querida @Anahi te ofrezco una disculpa x lastimarte con alguna de mis bromas o personajes q hice en #NoManches hace 16 años, no sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver la gran mujer en la que te has convertido, te mando un abrazo muy grande”, escribió el comediante.