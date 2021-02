Novia de Ricardo Crespo habla sobre la situación del actor

Ricardo Crespo tiene una relación con Arianne Deguer, quien es interiorista y la cual se ha mantenido al margen de la situación y aunque no había querido hablar respecto al caso, recientemente rompió el silencio.

Las primeras palabras que dio Arianne, fueron a través de las cámaras de ‘Ventaneando’, donde confirmó que continúa junto al actor, y resaltó que tienen una relación desde hace año y medio.

Arianne Deguer es la novia del actor Ricardo "N", detenido por el presunto abuso de su hija y prefiere no hablar del caso. #Ventaneando 📺

Agregó que ha sido un proceso difícil, tanto para ella, como para el actor, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Sur.

“No estoy bien, pero aquí estoy. Ahorita yo no puedo dar declaraciones ni nada por temas legales. No están pasando momento fáciles para hablar de eso y me lo voy a reservar”, sentenció.