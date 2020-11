Ninel Conde vende su boda en plataforma de streaming

View this post on Instagram

“El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser”. (1ra de Corintios 13). . 🙏 Cuando El dice que sí, es sí. Gracias a @peopleenespanol por ese hermoso reportaje. . 🙌 Gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y cariño, por comprender que en medio de esta pandemia no pude invitarlos, pero el próximo año sí estaremos todos juntos. . Gracias @benitosantosoficial por este vestido de cuento de hadas: justo lo que quería. . @vicoguadarrama gracias por dejarme hermosa. @avilahec gracias por peinarme como una princesa. @luisreyes_foto gracias por tan hermosas imágenes. . @jaimegonzalez78 gracias por luchar codo a codo conmigo y sacar este barco adelante. Sin ti esto no hubiera sido posible . . @eduardopalazuelos gracias por el exquisito banquete hecho con amor. @nizmenur hermana, gracias por tu apoyo y entereza. . @myrflor @mimi.gleason gracias por esa ceremonia y esos cantos angelicales, las amo. . ¡Gracias Dios! Sé y declaro que lo mejor está por venir. #sisepudo . 😘