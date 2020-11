Warner Bros se disculpa por la película de ‘Las Brujas’

La película de Anne Hathaway, ‘Las Brujas’ ha sido severamente criticada a pesar de que no todos han tenido la oportunidad de verla a través de HBO Max, plataforma que aparentemente no habría generado tanta expectativa como quisiera.

Sin embargo, recientemente Warner Bros tuvo que ofrecer disculpas luego de recibir quejas de algunas personas con discapacidad, por la polémica aparición de uno de sus personajes.

Aparentemente a la nueva Gran Bruja fue caracterizada como una persona a la que le faltan varios dedos y, personas que padecen ectrodactilia, decidieron alzar la voz al ver esta caracterización, ya que contribuye a continuar estigmatizando a las personas con esta discapacidad.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘ #TheWitches ’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8

Amy Marren, nadadora británica confirmó su decepción por mostrar esta discapacidad como algo que da miedo, algo que no debería de ser así.

Please educate yourself on #LimbDifferences and the support the idea that you are #NotAWitch because you look different!

You can also actively support the limb difference community by using words that describe us as PEOPLE, as it’s not the difference that defines us. pic.twitter.com/JHz3uSPWWa

— Amy Marren (@amy_marren) November 3, 2020