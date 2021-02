Natti Natasha confirma su embarazo durante presentación

Este jueves aumentaron las especulaciones sobre el embarazo de Natti Natasha aunque la cantante quiso minimizar los rumores, finalmente confirmó lo que todos sospechaban.

Fue durante su presentación en ‘Premios Lo Nuestro’ mientras cantaba ‘Antes que salga el sol’ colaboración que lanzó junto a Prince Royce hace un mes.

La cantante apareció vestida completamente de blanco y aunque la cámara enfocó primero su rostro, posteriormente abrieron la toma para mostrar su avanzado embarazo con orgullo, después de haberlo escondido por muchísimos meses.

Además compartió un par de publicaciones en las que aparece como portada de la revista People, a quienes contó lo difícil que fue lograr embarazarse. Ya que tuvo un diagnóstico médico el cual indicaba que nunca podría lograrlo.

“Cuando el doctor me dice: ‘La realidad es que tú no puedes tener hijos’… me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie”, se puede leer en el pie de la publicación que compartió Natti sobre la entrevista que ofreció a la revista.

“Hoy celebro con ustedes por partida doble. El regalo de mis fanáticos del mundo y la INMENSA bendición que me ha concedido Dios de ser madre junto a un hombre que amo. Otra prueba más de que las mujeres somos unas guerreras y cuando Dios dice SI no existe nada que se interponga. La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio. Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el príncipe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo”, se puede leer en la siguiente publicación.

Sin duda Natti atraviesa por la mejor etapa en su vida, como sabrás hace unas semanas, la cantante anunció su compromiso oficial con Raphy Pina, quien es su mánager y productor.

