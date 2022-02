Natanael Cano no se arrepiente del encontronazo con Pepe Aguilar

Este fin de semana se estrenó la entrevista que le realizó el periodista de espectáculos al músico Natanael Cano, quien creó los corridos tumbados y ha estado envuelto en varias polémicas.

Uno de los escándalos que más padeció el joven de solamente 20 años, fue cuando tuvo un encontronazo con Pepe Aguilar en el año 2020, cuando el cantante manifestó en un programa con El Escorpión Dorado lo que opinaba de ciertos géneros como los corridos tumbados, esto llegó a los oídos de Natanael y despotricó insultos en una transmisión en vivo en contra del cantante.

A dos años de esta situación, durante la entrevista que mantuvo Cano con Gustavo Adolfo Infante, expresó que no se arrepiente de lo que sucedió con Pepe Aguilar.

“Fue la primera vez que yo experimenté una guerra, que yo dije wow, no me arrepiento, porque al final es como si te dijera, que me arrepiento de los tatuajes que tengo, o de esto, porque yo sé que cada cosa que pasó, me trajó aquí, a dónde estamos”, respondió sobre la polémica.