Natanael Cano hace berrinche tras ser abucheado en concierto

Uno de los famosos que su popularidad ha crecido como espuma, es sin duda alguna, Natanael Cano, quien se ve envuelta en varias polémicas, la más reciente fue al protagonizar un berrinche durante su presentación en el festival por el Día Nacional de la Banda en Las Vegas, donde le abuchearon.

El cantante, Natanael Cano explicó en un vídeo lo que sucedió y ofreció disculpas a la Banda MS, pues después de abandonar el escenario enseñó el dedo de en medio. En un vídeo que circula en redes sociales se aprecia que el joven tira sus lentes y el micrófono al suelo.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Natanael dijo que se sintió muy triste por lo que sucedió, pero aseguró que no fue abucheado.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta”, expresó el joven cantante.