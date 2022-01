Megan Fox se comprometió con el rapero Machine Gun Kelly

Aunque el año pasado comenzaron los rumores de un compromiso entre el rapero Machine Gun Kelly y Megan Fox, parece ser que por fin han decidió dar el siguiente paso en su relación y el músico le entregó el anillo a la actriz.

En sus más recientes entrevistas la pareja ha revelado todo sobre su romance y todo va viento en popa para la pareja.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que Megan Fox compartió un romántico vídeo del momento exacto en el que Machine Gun Kelly le pide matrimonio junto al siguiente mensaje.

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este árbol baniano, pedimos magia. No nos dimos cuenta del dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. Sin darnos cuenta del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados por el amor. Y el karma. De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí…y luego bebimos la sangre del otro”, escribió Megan Fox en la descripción.