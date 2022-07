Marvel libera tráiler oficial de la serie ‘I Am Groot’

El Universo Cinematográfico de Marvel definitivamente se ha expandido a niveles inimaginables, los personajes más queridos han sido considerados para proyectos individuales y ahora es el turno de Groot, quien contará con su propia serie.

Se trata de ‘I Am Groot’ serie que contará algunos aspectos de su vida del personaje y de su crecimiento.

Fue durante la Comic Con de San Diego, que se lleva a cabo durante este fin de semana se publicó el tráiler oficial de esta serie que contará mini historias. Se ha dado a conocer que se trata de cinco cortos protagonizados por Groot, que no tendrá mucha relación con los otros proyectos del UCM.

La serie ha sido creada por Ryan Little con Little como guionista principal y Kirsten Lepore como directora, se estrenará el próximo 10 de agosto a través de Disney Plus. Además se ha confirmado que Vin Diesel repetiría su papel como la voz de ‘Baby Groot’ además Bradley Cooper fue revelado para repetir su papel como la voz de Rocket.

