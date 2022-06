María Levy habla por primera vez de cómo fue su infancia, tras la muerte de su mamá

Esta es la primera ocasión que María Levy habla sobre la difícil infancia que vivió después del fallecimiento de Mariana Levy en 2005.

Han pasado ya 17 años de la repentina muerte de la actriz y después de mucho tiempo, la joven decidió hablar de lo doloroso que fue para ella este proceso, pues tuvo que lidiar con emociones como la rabia y el desconsuelo a a sus 9 años de edad.

“Considero que tuve una infancia un poco dura, eso es completamente relativo, pero bueno, es lo que yo considero y lo que me pasó es que yo sentía tanto dolor que decidí dejar de sentir, porque era demasiado duro, yo tenía miedo de morirme de dolor”, expresó durante una aparición de la cuenta de la artista visual Alice May, de la cual participó en la colaboración llamada Wild Women Retreat.

También confesó que el dolor acumulado la llevó a pasar por momentos muy difíciles en la adolescencia, incuso terminó en el hospital.

María habló de los cambios que tuvo que hacer pues continuaba en una especie de hoyo, muy oscuro, dañiño y doloroso, hasta que decidió canalizar la tristeza, en el arte.

“Así que un día decidí dejar de sufrir y empezar a hacer cosas que me hacían feliz y una de las decisiones más importantes que tomé en este proceso fue dedicarme a hacer lo que me hacía sentido, lo que me hacía feliz y lo que me acercaba más a mí. Por eso empecé a hacer foto y fue muy interesante ver cómo me comencé a ver reflejada a través de mi trabajo, a conocerme y a entender ciertos patrones, eso me llevó a conocerme mucho más”, agregó.