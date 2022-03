Manelyk menosprecia el anillo de compromiso que le dio Jawy

A casi más de medio año de que Manelyk y Jawy Méndez terminaran su relación ambos han estado emitiendo fuertes declaraciones sobre su compromiso.

Jawy platicó recientemente con el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, del programa de YouTube, ‘Vaya, Vaya’ detalles de su ruptura y sobre el anillo que le entregó a Mane.

Pero en una reciente conferencia de prensa, Manelyk fue cuestionada sobre su truene con Jawy con quien mantuvo una relación de varios años y no dudó en arremeter en su contra.

“Yo regresé un anillo porque la verdad es que para mi no vale la pena tener algo que ya no es y que nunca va a pasar. Ese anillo yo me lo puedo comprar diez veces, claramente, si me hubieran dado un anillo como el de Christian Nodal, pues ni de pendeja lo regreso verdad, pero como no es así que se queden con el anillo y que se lo metan por donde les quepa”, contestó Mane.