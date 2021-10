Maite Perroni negó entrevista a medios de comunicación

Recientemente se dio a conocer la actitud que tuvo Maite Perroni con algunos medios de comunicación durante su paso por la alfombra de los Premios Platino.

Linet Puente fue la encargada de acudir al evento y entrevistó a Diego Boneta, Sebastián Zurita y Diego Luna, sin embargo, al tratar de entrevistar a Maite Perroni, esta se negó a realizar el encuentro.

“En la alfombra roja te decían a quién querías para la entrevista, de repente me dicen: ‘aquí viene Maite Perroni’. Pasa y veo perfecto como dice (con la mano) como de que no y me dicen:’no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca”, describió Linet Puente.