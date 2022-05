Lili Reinhart crítica a Kim Kardashian y su dieta para perder 7 kilos en tres semanas

Este inicio de semana se llevó a cabo la gala del MET, donde acudieron celebridades más importantes luciendo excéntricos atuendos y una de las famosas que causó más controversia fue Kim Kardashian, no solo por usar por unos minutos el vestido de hace 60 años de Marilyn Monroe, sino por sus declaraciones.

Y es que resulta que Kim Kardashian se mostró orgullosa de haber perdido siete kilos para poder entrar en el famoso vestido. De acuerdo a sus declaraciones se sometió a una rigurosa dieta para lograr este objetivo, lo que generó una serie de criticas en contra de la socialité.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lili Reinhart calificó como un comportamiento tóxico que obliga a las mujeres a modificar su cuerpo para cumplir con los estándares de belleza y solicitó al público dejar de seguir a “celebridades estúpidas y dañinas”.

Finalmente remató a través de su cuenta de Twitter diciendo que no busca llamar la atención sino exponer el lado oscuro de la fama.

*sigh*

I do not say the things that I say because I want to be relevant or get attention. I speak up because I don’t see enough people with large platforms calling out toxic behavior in our industry. Some people will never understand where I’m coming from and that’s okay ☯️🙏🏻

— Lili Reinhart (@lilireinhart) May 4, 2022