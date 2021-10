Lenny Kravitz comparte fotografía en Chihuahua y se viraliza con memes

El famoso cantante, Lenny Kravitz ha sido blanco de varios memes, nuevamente, después de que compartiera una impactante fotografía en nuestro país.

Específicamente en Chihuahua, esto de acuerdo a su propia ubicación que colgó junto a la fotografía en su cuenta oficial de Instagram, donde posa en un desierto, con intenso azul y a lado de una ave.

“Tick tock tick do do do do”, escribió en el pie de descripción de la postal que fue captada por la lente del fotógrafo profesional Rodney Burns, en la que aparece Lenny sosteniendo una enorme águila.