Lalo España podría convertirse en ‘Chespirito’ para serie biográfica

El hijo del gran actor Roberto Goméz Bolaños pudo haber elegido a Eduardo España para interpretar a su papá en la serie biográfica que planea realizar el próximo año, aunque recientemente se dio a conocer que también estaba bajo lupa Reynaldo Rossano.

Esta noticia se da después de la salida de los contenidos de ‘Chespirito’ de Televisa, aunque había rumores que Roberto Gómez Fernández actuaría de manera legal, decidió desmentir estas versiones.

“Dejar de estar ahí presente es una decisión difícil, pero la he tomado porque es conveniente. No, imposible que demande después de que le ha dado tanto a mí y a mi familia”, detalló, pero también explicó sobre el nuevo proyecto que tiene en mente: “Lo poco que puedo decir es que mi familia y yo tenemos como misión llegar a un acuerdo, no voy a descansar y es mi objetivo principal el que vuelva a estar al aire El Chavo, el Chapulín en el mundo”.