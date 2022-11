Kunno habla del beso rechazado de David Guetta y la polémica con Maryfer Centeno

Fue a principio del mes de noviembre cuando Kunno se volvió tendencia en redes sociales pues protagonizó un bochornoso momento que quedó grabado cuando le entregó su premio al DJ francés David Guetta, quien rechazó besarlo en la mejilla.

Ante esta situación el clip y el nombre del unfluencer se viralizaron en redes sociales, incluso el video fue analizado por la grafóloga y criminalista Maryfer Centeno, quien se ha especializado en leer el lenguaje corporal de los famosos que se involucran en polemicas.

Tras el escándalo, Kunno ha sido cuestionado al respecto y durante el evento ‘Hombres del Año 2022’ organizado por la revista GQ, aclaró ambas polémicas, asegurando que David Guetta no fue ni grosero, ni homofóbico, como muchos lo señalaron.

Y respecto a Maryfer Centeno, confesó que no conocía su trabajo pero ya se disculpó con ella por expresarse mal de ella cuando vio el video del análisis del video que protagonizó con el DJ.

“A mi me salió el video y yo lo comenté, porque en ese entonces yo no sabía quién era esta persona, me mal informé y obviamente esta chica se ofendió y es por eso que le pedí disculpas hace unas semanitas, pero nada, ahí el ataque ahí estaba desde que puso un símbolo, pues de una popo junto a mi nombre, pero de ahí en fuera le mando el amor más grande del mundo”, indicó.