Karol G conquista Coachella con ajustado atuendo de mezclilla

La colombiana logró cautivar al público durante su presentación en el famoso Festival Coachella en el que tuvo como invitados especiales a Becky G y a Tiesto, además rindió homenaje a las canciones latinas más icónicas.

Fue este domingo cuando Karol G se presentó en el escenario más importante de la música en el desierto del sur de California en Estados Unidos.

“¿Qué pasa Coachella? Veo que hay mucho cabello azul por ahí”, expresó al momento de salir a cantar notando que varios fanáticos llevaban puesta una peluca con cabello azul que usaron para combinar con La Bichota y comenzó su repertorio con temas como “El Makinon”, “Mi Cama” y “Ahora Me Llama”.

Everyone in front of Karol G set wore blue wigs in honor of her iconic blue hair #Coachella #Coachella2022 pic.twitter.com/I26bYefEmE — gomezgalore (@gomezgaIore) April 18, 2022

Después de cantar “Bichota”, posteriormente “Don’t Be Shy”, tras “200 copas”, entró Becky G, quien recibió una cálida bienvenida e interpretaron “MAMIII”, tema con el que la multitud enloqueció.

Pero las sorpresas no terminaron, Karol G se cambió de atuendo, un traje de dos piezas, una remera cropped y un pantalón inspirado en la bandera de Colombia.

“Estos son los colores de mi bandera. Soy de Colombia y esta noche me siento muy feliz y orgullosa de representar a mi país y a la comunidad latina. Ahora, quiero honrar las canciones que llegaron al número 1 en el mundo y nunca se tocaron en este escenario. Me dieron la oportunidad de estar aquí”.

Comenzó su homenaje a grandes de la música como Selena y Shakira. El popurri incluyó “Como La Flor”, “María” de Ricky Martin, “Macarena” de Los Del Río, “La Vida Es un Carnaval” de Celia Cruz, “Gasolina” de Daddy Yankee, “Hips Don’t Lie” de Shakira, “Despacito” de Fonsi y “Mi Gente” de J Balvin.

A lesson in humility by La Bichota @karolg. Dedicated almost a third of her alloted set to latino #1s who broke barriers for her. #Coachella pic.twitter.com/zoVjI7Rmec — Bamm-Bamm (@adivmo) April 18, 2022

Karol G singing Hips Don't Lie paying tribute to Shakira in Coachella last nightpic.twitter.com/A01IC1Fqpa — 𝙏𝙝𝙚𝙚 𝙈𝙤𝙣𝙜𝙤𝙤𝙨𝙚 (@House_Mebarak) April 18, 2022

Para cerrar la presentación, Karol G cantó su canción número 1, “Tusa”, en el que no dudó en rapear la parte de Nicki Minaj.

one thing about karol g: she will always play nicki minaj’s verse on “tusa”🚨

pic.twitter.com/yf3Jc9VYg1 — 𝗙𝗔🅱️𝗜𝗢ᴺᴹ (@FABIOTHEEBARB) April 18, 2022

