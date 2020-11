Juan Soler es uno de los hombres más guapos de la televisión mexicana y aunque sus seguidoras son fanáticas del papá que se ha convertido, pocos saben que tiene tres hermosas hijas, Mía, Azul y Valentina.

Su hija mayor se llama Valentina Soler y por supuesto es más grande que sus hermanas menores, quienes están en plena adolescencia. Pero lo que ha llamado la atención recientemente, es que pronto Juan Soler se convertirá en abuelo.

View this post on Instagram

La joven compartió una tierna postal con ropa de bebé y la fotografía de un ultrasonido, que enamoró de inmediato a sus seguidores y a su papá.

View this post on Instagram

“Para mi princesa. Me acuerdo lo que sentí en el momento que supe que estabas ahí, incontrolables ganas de llorar de la felicidad, que no podía ni pensar. Llegaste en un momento raro, desconocido y, creo que no podría haber sido más perfecto. Es muy loco darse cuenta que, sin verte a los ojos, ya sos la persona que más amo en este mundo. Prometo cuidarte desde el primer día hasta el último que me toque al lado tuyo, siempre hacerte sonreír y hacerte sentir segura en este mundo tan loco. No podría estar más orgullosa del papá que te tocó, que yo sé que va a dar la vida para ser el mejor que pueda ser. Te amamos princesa y te esperamos impacientes”, se lee al pie de la fotografía.