Jennifer Lopez confiesa que pensó en morirse tras su ruptura con Ben Affleck

La cantante ha sorprendido a sus más fieles seguidores tras anunciar un nuevo material discográfico el cual es una continuación de “This is me” y en una reciente entrevista relató su dolorosa separación del actor hace 17 años y que incluso tuvo que dejar de cantar algunos temas que hacían referencia a él.

JLo asegura que estén nuevo disco está basado en la relación que retomaron.

Jennifer por primera vez abrió corazón y confesó que su noviazgo no comenzó con un flechazo a primera vista ya que ella aún estaba casada y eran de trabajo durante el rodaje de ‘Gigli’ de 2002 y aunque la química era fuerte pero por aquel momento, ella estaba casada con el coreógrafo Chris Judd, aunque la química frente y detrás de cámaras era innegable se detuvieron un poco sin embargo ya sabían que se atraían demasiado.

Su separación acaparó todos los titulares y Jennifer confiesa que no pido superarlo nunca.

“Fue muy doloroso después de separarnos. Una vez que cancelamos la boda, hace 20 años, fue el momento más angustioso más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir. Ahí había una parte de mí que tuve que apartar para poder sobrevivir. Fue una técnica de supervivencia, sin duda. Aquello me lanzó a una espiral durante los siguientes 18 años en los que, simplemente, no pude hacer nada bien. Ahora, 20 años después, tiene un final feliz”.