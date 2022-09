Jennifer Lopez comparte nuevas fotografias de su boda

Aunque el pasado fin de semana se filtraron imágenes de la boda más mediática del año, han aparecido nuevas fotografías oficiales que compartió JLo en su blog.

Después de que se filtrara un video de Jennifer Lopez cantándole a Ben Affleck durante su fiesta la cantante manifestó su molestia y la calificó como una violación a su intimidad, aseguró que ella misma compartiría detalles de su boda en su blog que está enfocado solamente a sus fans.

Y por fin dio detalles de lo que vivió durante ese fin de semana en la que hubo una cena de ensayo, el día de la boda y finalmente un brunch. JLo compartió un largo texto de su día soñado.

“Había llovido al atardecer todos los días de esa semana. Todos estaban preocupados por el calor, los acertadamente llamados ‘bichos del amor’, los detalles, si los invitados llegarían a tiempo, etc., sin mencionar los truenos y relámpagos que llegaban casi en el momento justo todos los días a la hora exacta de la ceremonia”, detalló la cantante en su blog.

JLo aseguró que el sábado 20 de agosto, a las 6:45 el cielo se liberó el cielo y les permitió tener su boda de ensueño.

“El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo español, una brisa cálida barrió el césped donde se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría. hacia el resto de mi vida”.

Jennifer reveló que “True Companion” de Marc Cohn fue su canción de amor perfecta para su boda y confesó que desde hace 20 años lo platicaron.

“Aunque Ben no lo sabía, le pedí a Marc que lo sorprendiera cantándola en nuestra boda y fue encantador y generoso al venir. Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, la primera canción que tocó no fue ‘True Companion’. Era su ‘The Things We’ve Handed Down’, una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, algo que en ese entonces solo podíamos adivinar, pero fue la elección perfecta ya que nuestros cinco hijos me precedieron en la caminata”.