Javier Poza es amenazado por Miguel Bosé en una entrevista. Y es que todo indica que el español se ofendió con una de las preguntas que realizó el comunicador mexicano.

A raíz del lanzamiento de su libro autobiográfico, el intérprete ibérico llegó a nuestro país con el objetivo de promocionar su nuevo material literario.

No obstante, Javier Poza aseguró que la esencia del Miguel Bosé de hace años ya no existe y que probablemente tenga problemas que le hacen daño.

“Miguel, la persona, no está bien y por lo tanto, el artista tampoco está funcionando a su favor. Y le digo esto, le comento esto con mucha pena porque tristemente ayer lo pude comprobar en mi reciente encuentro con él, para hablar sobre su libro”, explicó Poza.

La confusión, según el periodista, se dio cuando intentó preguntarle a Bosé si él había escrito en su totalidad el libro. Es decir, si habría recibido alguna ayuda durante el proceso creativo de este, aunque no pudo siquiera terminar la pregunta.

“Después de la primera pregunta, que giró en torno a esta frase al término de su libro ‘Una vida es la que uno recuerda, no lo que en verdad fue’. Mi pecado radicó en preguntarle sobre el proceso creativo del libro. Cómo había sido, si él lo había escrito en su totalidad”.

“Y ya no pude continuar, ya no pude continuar y terminar la pregunta. En ese momento Miguel Bosé estalló molesto, desencajado, diciendo que, lo que le estaba preguntando era ofensivo. Que le parecía una falta de respeto que me atreviera a preguntarle algo así”, detalló Javier Poza.