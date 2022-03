J Balvin reacciona a canción de Residente

Después de que el productor Bizarrap publicara la sesión junto a Residente, en la que el puertorriqueño arremetió en contra de J Balvin, las reacciones en redes sociales comenzaron a aparecer.

No solo los usuarios de diversas plataformas comenzaron una conversación al respecto, artistas como Ricardo Montaner no dudaron en expresar su opinión al respecto.

“Algún día entenderán que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo sé que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca”, expresó en su cuenta de Twitter el músico.