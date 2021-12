Un hombre dispara durante homenaje a Vicente Fernández en el Paseo de la Fama

Este domingo se vivió un momento de angustia durante el homenaje que se realizaba a Vicente Fernandez en el Paseo de la Fama de Hollywood.

De acuerdo a medios locales, los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, la policía de Los Ángeles llegó al lugar y aunque no se reportan víctimas, hay un hombre detenido, debido a que disparó desde una ventana de un edificio frente a la Estrella de Vicente Fernandez.

Varias personas se habían reunido para despedir al ‘Charro de Huentitlán’, en el lugar donde Vicente tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El canal de la CBS en Los Ángeles, informó que el tiroteo ocurrió en un edificio ubicado en el número 6200 de Hollywood Boulevard, tiroteo que ocurrió después de las 19:45 horas. Las autoridades establecieron un perímetro alrededor del área, incluidas varias unidades colocadas en los techos de los edificios circundantes.

A través de las redes sociales se han difundido vídeos de cómo la gente se encuentra reunida en el lugar y al escuchar las detonaciones, tratan de protegerse agachándose.

#BREAKING Shots fired across the street from tribute to singer Vicente Fernandez where dozens gathered at his star the Hollywood Walk Of Fame in Los Angeles. pic.twitter.com/tvJeedW1VD

— Ali Mostoufi (@alexmoto) December 13, 2021