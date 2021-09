Hijos de Arath de la Torre van a terapia, tras polémica con Voladores de Papantla

Hace unos meses, Arath de la Torre estuvo envuelto en una polémica, tras participar en un comercial de préstamos bancarios, donde mencionaban a los Voladores de Papantla, hecho que provocó miles de críticas.

Pese a que salió a pedir una disculpa y se confirmó que él no tuvo nada que ver en el anuncio, recientemente reveló a través de ‘Miembros al aire’ que su familia sufrió consecuencias por el hecho.

“La empresa es responsable de esto, no yo. Aunque se rían de mí, yo no tengo injerencia ni en los guiones ni en el contenido. Yo no vi nada que pudiera ofender a nadie. Es una publicidad que se sacó en España y es lamentable lo que nos pasó a nosotros, ¿Quién en su pu%& sano juicio le va a tirar a su propia cultura”, resaltó Arath.