Hija de Cynthia Klitbo pide que no la comparen con su mamá

La hija de Cynthia Klitbo ha destacado en sus redes sociales, por su manera de ver la vida, ganando miles de fanáticos en todo el mundo, pero recientemente ha llamado la atención de los medios de comunicación, al afirmar que su mamá es homofóbica, clasista, racista y sexista.

A través de sus redes sociales, Elisa Klitbo aseguró que su mamá lejos de alegrarse por los logros que ha tenido en algunas plataformas como TikTok, decidió criticar a sus seguidores.

“Te han de seguir puros hombres cochinos y personas de tu escuela si no, ¿quien más te seguiría? También medio que mi generación no iba a tener buenos hombres porque todos iban a ser elles, que como íbamos a ser tan liberales iban a ser yo. Así que por favor dejen de compararme con alguien homofóbico, racista, clasista y sexista”, se leían en las historias que ya no están disponibles en redes sociales.