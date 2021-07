Halle Bailey anuncia que ya terminaron de filmar el live-action de ‘La Sirenita’

Desde el pasado 13 de junio, se difundieron las primeras imágenes no oficiales de la nueva película live-action que prepara Disney, la cual será protagonizada por Halle Bailey y ya han finalizado el rodaje del filme.

Fue a través de la cuenta oficial de Instagram de Halle Bailey donde confirmó que terminó la filmación de ‘La Sirenita’. Con un emotivo y largo mensaje la joven actriz expresó cómo se siente al respecto.

“Y así… eso es un resumen, después de la audición para esta película cuando tenía 18 años, estaba a punto de cumplir 19, hasta terminar de filmar una pandemia cuando cumplí 21. Finalmente lo hicimos, me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor. Ha sido la experiencia más dura estar lejos de todo y de todos los que he conocido, sentir dudas / soledad, pero también sentir la libertad y la perseverancia que he alcanzado el fin”, se puede leer en el pie de foto.