Gorillaz anuncia colaboración con Bad Bunny

La canción entre Gorillaz y Bad Bunny es un hecho ya que ha sido confirmado que esta colaboración ya fue grabada y se trata de una mezcla entre pop-rock y reggeatón.

Fue en una reciente entrevista para la revista Warp con Damon Albarn, el vocalista de Gorillaz que se dio a conocer que grabaron esta canción de reggaetón en conjunto, misma que se convertirá en el primer sencillo del próximo álbum de la banda británica.

Este segundo álbum como solista se llama “The Nearer the Fountain, more pure the stream flows”, Albarn confesó que aún no sabe cuándo será el lanzamiento ni cómo se estrenará, pero aseguró que la canción ya está terminada.

Por otro lado, Bad Bunny no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en su más reciente publicación de Instagram, compartió que el tema podría salir el próximo año.

“Estuve en Jamaica recientemente y grabé una canción de Gorillaz con Bad Bunny, eso es algo emocionante para el próximo año. Fue fantástico trabajar con él, es un tipo muy talentoso. No me importa lo que la gente piense, siempre estoy haciendo lo que considero que pueda generar música grandiosa, ¿sabes?”, declaró Damon Albarn.

