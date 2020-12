Frida Sofía responde a las críticas de Enrique Guzmán, tras afirmar que no canta

Recientemente se dio a conocer que Enrique Guzmán se negó a reconocer el talento de su nieta, Frida Sofía, afirmando que la polémica famosa no canta.

Lejos de quedarse callada, Frida reaccionó a través de un audio difundido por el programa ‘Chisme No Like’, a quien siempre da algunas da sus exclusivas que más tarde se difunden en medios de comunicación.

“No me sorprende, ya se ha expresado varias… él dice que digo groserías, pero ¿de dónde las aprendí? … como familia, han fallado demasiado, han mentido y bueno ya queda en ellos, no hay comunicación (…) Yo con él no quiero ni verlo, mucho menos cantar, ahora que él diga que y no canto, está bien, no me importa, yo sé que es mi pasión”, declaró en el audio presentado por los conductores.