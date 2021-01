Filtran sorpresas para el medio tiempo del Super Bowl

Faltan solamente nueve días para el Super Bowl, en el que Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers se enfrenten en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Aunque ya sabemos que The Weeknd es quien actuara en el medio tiempo de este gran evento de la NFL. Y se ha filtrado el posible repertorio de canciones con las que Abel Tesfaye se presentará este 7 de febrero.

Esta lista no es oficial, pero de serlo, las sorpresas que prepara el canadiense prepara serían la presencia de Daft Punk y Ariana Grande. Ya que en la set playlist se aprecian las colaboraciones que realizó The Weeknd con el dueto francés Daft Punk “Starboy” y “I Feel It Coming”.

Además la canción “Love Me Harder” que hizo junto a Ariana Grande, la canción formó parte del soundtrack de la película ‘Cincuenta sombras de Grey’. En total esta lista está conformada por 18 canciones y tras sus más recientes presentaciones sin duda está será espectacular.