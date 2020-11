Ferdinando Valencia denuncia a la ANDA, tras no pagar el hospital luego de la muerte de su bebé

Ferdinando Valencia denunció públicamente a la Asociación Nacional de Actores (ANDA) por no haber liquidado la parte correspondiente a los gastos del hospital, aparentemente continúan debiendo más de un millón 800 mil pesos.

Al parecer a la ANDA tenía que hacerse cargo del pago del hospital, ya que la asociación recibe cada tres meses alrededor de 10 mil pesos del actor, por lo que este gasto le correspondía a la asociación.

“Han sido muchos los años que he dedicado y que he estado representado por este organismo y que en el conocer de mis derechos, pues espero se ejerzan, porque si no, entonces me pregunto, donde quedó todo ese dinero de mis aportaciones”, declaró.