Estas fotos confirmarían el embarazo de Kourtney Kardashian

Desde hace unas semanas atrás se ha revelado que Kourtney Kardashian, está sometida a un tratamiento de fertilidad y cumplir uno de sus sueños y tener un cuarto hijo con Travis Barker, su actual prometido.

Lo anterior salió a la luz durante un nuevo adelanto del reality show que el clan Kardashian-Jenner estrenará muy pronto a través de Hulu, el próximo 14 de abril.

Ahora se ha especulado que Kourtney podría ya estar embarazada, pues durante su presencia en la ceremonia de los premios Oscar fue vista con una sospechosa pancita, alertando a sus más fieles fanáticos y la prensa rosa, pues aseguran que se trata del esperado embarazo.

Usuarios en redes sociales mostraron su felicidad por estas imágenes que se viraizaron de inmediato.

Kourtney Kardashian is pregnant I call it now ✨ pic.twitter.com/szFTjRgT7L

Wait wait is Kourtney Kardashian pregnant?😍 I’d love it for her next chapter with Travis🥰 pic.twitter.com/FyiJM7oM9X

— khayakazi (@khayakazi) March 27, 2022