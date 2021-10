La enemistad entre Manelyk y Verónica Montes crece

El ambiente ha cambiado radicalmente entre los famosos a la salida de Celia Lora y ahora con la salida de Gaby Spanic, aunque Manelyk llegó al reality con intenciones de volverse amiga de la actriz esto no resultó, pues esta última era muy amiga de Verónica Montes.

La enemistad entre Manelyk y Verónica aumenta con sus declaraciones, incluso Mane no ha tenido reparo en expresar lo que piensa de Vero dentro del confesionario y recientemente, el administrador de su cuenta oficial de Instagram posteó lo que piensa la influencer sobre la actriz.

“Aquí entre nos, es que no me caiga mal Verónica, o sea, sí me cae mal. Me desespera, pero más que eso, siento que en cualquier momento va a salir así (con un cuchillo). O sea no le creo nada, nada, nada. Me dirán loca, me dirán lo que quieran, pero no, no, simplemente no. Pero es muy amable, verdad, entonces, qué le hace uno a eso. ¿Como se maneja esa situación?”, expresó Mane en un rato que estaba sola en la cocina.